أخبار مصر | رئيس جامعة عين شمس: تصدير الدواء في مصر بلف 250 مليون دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة عين شمس: تصدير الدواء في مصر بلف 250 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن تلقيه الدعوة من مؤسسة الأهرام، لترأس مؤتمرها الأول للدواء، مما أسعده، ولكنه ألقى بعبء المسؤولية الصخمة؛ نظرًا للتحديات الحالية في جميع مراحلها، تزامنًا مع الحاجة المُلحة للمنافسة.

وقال "المتيني" خلال مؤتمر ومعرض الأهرام الأول للدواء، اليوم، أن هذا التجمع مؤثر، اتفق على خلق مجتمع مستقر قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن صناعة الدواء هي صناعة ذات جذور تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وظلت لسنوات عديدة هي ركيزة توفير الدواء في مصر والشرق الأوسط ومع تنمي السوق والاحتياجان، ظهرت تحديات تفوق المتاح، فتراجع هذا الدور، وهدفنا إعادة هذا السوق بالقوانين المحفزة والقرارات والتطور التكنولوجي.

وأضاف أن الشركات المصرية لصناعة الأدوية، قامت بدور وطني في تطوير هذه الصناعة، وعملت على جءب الاستثمارات الأجنبية في صناعة المواد الخام، والمتطلبات البيولوجية والحيوية في الطب الشخصي والعقاقير الموجهة.

وتابع: "يطلق المؤتمر العديد من الجلسات التحضيرية، التي ستكون قابلة للتنفيذ من تبادل للرؤى واقتراح الحلول؛ لخلق المناخ الملائم لتطوير القطاع، وخفض تكاليف الإنتاج، والتنسيق مع الجهات المعنية".

وأوضح "المتيني" أن هذا المؤتمر ينعقد على مدار يومين، يتخلله 8 جلسات، فيهم 50 متحدث في كل قطاعات الدواء المعنية، وتحكل العناوين المؤثرة في تسعير الدواء ونجاح التأمين الصحي ودعم التنافسية والتجارب السريرية.

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وشدد "المتيني" خلال كلمته على أن عدد المتخصصين بالمؤتمر بلغ 700 متخصص وخبير، مما مما يُعتبر منصة دائمة لمتابعة توصياته على مدار عام، من خلال لجان في سن التشريعات والسياسات الدوائية، خاصة وأن صناعة الدواء تمس الأمن القومي، ويجب توفيره بالسعر والتوقيت المناسب، وهذا ليس يسيرًا مع 100 مليون نسمة في ظل تحديات تواجهها الدولة.

ولفت "المتيني" إلى أن الدولة توفر 90% من احتياجات السوق والمصانع، وذلك من خلال 155 مصنع، بينما يعاني 80 مصنع من مشاكل في الترخيص.

واستطرد رئيس جامعة عين شمس، بأن تصدير الدواء في مصر بلغ 250 مليون دولار، بينما بلغ في الهند 25 مليارًا فقط.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن هذا المؤتمر انطلق بوعي وحس وطني، بأهمية هذا القطاع الواعي بالوضع الذي يليق بتاريخه وكوادره، وسيتم عقده في نوفمبر من كل عام، ويستهدف العام القادم دعوة الشركات العربية للتواجد والمشاركة، وسيخصص جزء علمي خاص بما توصلت له صناعة الأدوية.

