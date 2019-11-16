أخبار مصر | التأمين الصحي الشامل و100 مليون صحة.. 'زايد' تستعرض إنجازات الوزارة في مؤتمر الأهرام للدواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأمين الصحي الشامل و100 مليون صحة.. 'زايد' تستعرض إنجازات الوزارة في مؤتمر الأهرام للدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن سوق الدواء المصري لم يكن أمامه تحديات كبيرة خلال السنة الماضية؛ حيث بدأت الوزارة في إيجاد حلول الأزمات، مؤكدة أن كلمة تحديات ليست منصفة؛ فأمامنا مستقبل موازي كبير جدًا وناجح.

وأضافت خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض الأهرام الأول لصناعة الدواء، اليوم، أن 93% من احتياجات الشعب المصري من الدواء إنتاج محلي، و80% من الدواء المصري بالسوق صناعة محلية و20% مستورد، موصخة وجود العديد من التحديات بالملف، والتي بدأت بها الوزارة منذ توليها المسؤولية، وبدأت بالاجتماع الشهري مع المصنعين وغرفة صناعة الدواء، واتخذت قرارات مشتركة، حتى لو كانت قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية، وخرجت بالكثير من القرارات.

ودعت "زايد" عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور محمود المتيني رئيس المؤتمر، أن يكون يشارك ممثل عن المؤتمر في الاجتماع الشهري لغرفة صناعة الدواء مع الوزارة.

وتابعت: "لم يعد هناك نقصًا في الأنسولين أو ألبان الأطفال، وبدأنا في تصنيع كل أدوية الأورام، ولدينا خطط استرايجية واضحة في الدولة".

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وشددت "زايد" على أن الدولة استطاعت أن تفحص 70 مليون نسمة فيروس سي في 10 أشهر فقط، معهم 10 مليون طفل تقزم وسمنة وأنيميا، مؤكدة أن الوزارة اجتمعت أكثر من مرة بمنظمة الصحة العالمية في چينيف، واستقبلت عدد من الوفود، والتي أكدت أن الدواء المصري في علاج فيروس سي، هو الأكثر فاعلية والأقل بالنسبة للسعر.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة استطاعت أن تفحص 2.3 مليون سيدة من مرض سرطان الثدي، ومن ثبت تعرضهم للسرطان، أكتر من 70% منهم في المرحلة الأولى والثانية، ونسبة شفاؤهم عالية، موضحة أن الوزارة نجحت في تحصل على العلاج بأسعار أقل من أقل دولة بالعالم بـ40%، وهذا يفتح المجال لكل علاجات الأورام وتصنيعها في مصر.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة ستطلق التأمين الصحي الشامل في الأقصر وجنوب سيناء، في مارس المقبل، مميكنة بشكل كامل قي الخدمات والصيدلة الإملينيكية.

وفيما يخص صناعة مشتقات البلازما، أوضحت "زايد" أنها من المشروعات المهمة، وخلال أسابيع ستفتتح مجموعة مراكز لتصنيع البلازمات ومشتقاتها، والتي تعتبر من أخطر الصناعات، وتشابه في صعوبتها وحساسيتها الأسلحة النووية، وفي 2020 ستبدأ في إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في مصر لأول مرة.