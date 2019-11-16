أخبار مصر | تكثيف الرادار على الطرق الإقليمية لمتابعة سير النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف الرادار على الطرق الإقليمية لمتابعة سير النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجدها على الطرق المؤدية لطريق الإقليمي وقامت بتواجد سيارات الإغاثة؛ لمتابعة سير النقل لمتابعة تأمين الطرق من خلال المراقبة لجميع القطاعات.

الإدارة العامة أمرت بالحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة وذلك بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن لتحقيق السيولة المرورية ومنع حدوث حوداث على الطرق.

ويشهد الطريق الدائري تعزيزًا للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.

