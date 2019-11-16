أخبار مصر | عاجل.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن وزارة التموين قررت خفض أسعار السلع التموينية الشهر المقبل.

الدجوي أوضح في تصريحات تلفزيونية، أن قرار الخفض جاء بسبب كثرة المعارض والمنافذ والأماكن الثابتة، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار.

وجدد الدجوي تأكيده، أنه سيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية؛ الزيت، السكر، الأرز، والدقيق، وأن تخفيض السعر لم يؤثر على جودة السلع المعروضة.

ونوه بأن أسعار السلع انخفضت بالفعل بنسبة من 20-50% في السوق الحر.