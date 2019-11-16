شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار أجزاء منه.. إخلاء عقار من السكان وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أخلى حي وسط الإسكندرية سكان عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين حفاظا على أرواحهم، وذلك بعد انهيار أجزاء منه دون حدوث إصابات. تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 31 شارع المقدسي بمنطقة العطارين، وانتقل مسؤولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. إخلاء عقار من 4 طوابق انهار جزئيا وسط الإسكندرية وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، دون حدوث أي إصابات. ومن جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، في تصريح له،السبت، إنه تم إخلاء السكان ووضع حواجز حول العقار لحماية المارة.

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