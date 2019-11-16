شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى عن إلغاء مجانية التعليم: شائعة ولن تأخذ الدولة قرارا دون إعلانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تم تداوله بشأن إلغاء مجانية التعليم، قائلا:"أعتقد أن معظمنا أصبح مدركًا لاستفحال مشكلة الشائعات والكذب والتضليل على مواقع التواصل الاجتماعى".

وتابع شوقى فى تصريحات صحفية: "أن مروجى الشائعات صاروا يلجأون لاستخدام أساليب مبتكرة مثل تزوير لوجو بعض الصحف ووضعه على أخبار كاذبة لإضفاء مصداقية مزيفة عليها"، قائلا: "لن تأخذ الدولة قرارا في أي موضوع دون أن تعلنه، وأرجو أن نتبين جميعًا ونتحقق من مصدر أى خبر ومصداقية من كتبه، حتى لا نشارك فى بلبلة نظل نعانى منها جميعًا".