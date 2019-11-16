الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

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كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.
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