شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

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