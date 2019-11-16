شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى قلما يتسبب فى تكدس مرورى بطريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق إسكندرية الزراعى، تكدسا مروريا صباح اليوم السبت، في الاتجاه إلى القاهرة، بسبب الإغلاق الجزئى للطريق، نتيجة أعمال الإنشاء الخاصة بكوبري قلما بالقرب من مدينة قليوب.
وتميزت حركة السير اتجاه الإسكندرية بالسيولة المرورية دون أى تكدسات ملحوظة، وتعمل الإدارة العامة للمرور على متابعة حركة السير، وتقديم خدمات الإغاثة لقائدي السيارات.
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