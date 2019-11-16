شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الدعوى:

ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى؟

تنظر الدعوى محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدى الشناوي.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة فى الدعوى 10 جلسات حتى الآن، وكان أولها جلسة 11 يونيه 2019.

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كم عدد المتهمين فى الدعوى؟

تضم الدعوى 11 متهما من بينهم 9 هاربين وهم القيادى يحى موسى، على بطيخ، محمد فتحى، أحمد محمد عبد الهادى، محمد محسوب، علاء السماحى، مصعب عبد الرحيم، أحمد عبد المجيد، ومصطفى طنطاوى.

ما أهم الأحراز التى عرضتها المحكمة؟

عرضت المحكمة أحراز خاصة بالمتهم معتز مصطفى وهى عبارة عن فيديو وتحدث فيه عن التحاقه بجماعة الإخوان ومشاركته مظاهرتهم وأنه تدرب لمدة شهرين فى السودان على استخدام الأسلحة، وانه كلف بتحديد خط سير موكب مدير أمن الإسكندرية.

ما أهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة؟

على مدار أكثر من 3 جلسات استمعت المحكمة لأقوال الشهود، ومن أبرز الشهود صاحب المعرض الذى اشترى منه المتهم باسم جاد السيارة التى استخدمت فى تفجير موكب مدير الأمن وروى كيفية بيعها للمتهم، وانه اشتراها بمبلغ 75 ألف جنيه، وأن المتهم أخبره أنه سيشتريها لسيدة تدعى أسماء.

ــ وفى جلسة 15 سبتمبر استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات وتحدث عن حركة حسم، وأكد أنها من أزرع جماعة الإخوان، وأكد أن الحركة تكونت منها 4 مجموعات وأن الإرهابى يحيى موسى من مؤسسين الحركة.