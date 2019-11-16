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صور.. فتح شارع فى منطقة أرض اللواء بالعجوزة بعد إغلاقه لعدة سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت أجهزة محافظة الجيزة، شارع مغلق منذ سنوات بمنطقة أرض اللواء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد حيث كلف اللواء دكتور هانى العنانى رئيس حى العجوزة ومسئولى قطاع أرض اللواء بإزالة "جمالون" حديد ومخلفات حظائر ماشية تغلق شارع ربيع طه المتفرع من شارع الصفطاوى و تمت نظافة الشارع بعد فتحه، ورفعت شركة المياه كفاءة شبكة المياه به ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة. 

 

وفى السياق بدات المحافظة فى أعمال رفع الأرصفة المتهالكة وإزالة جميع المعوقات والتعديات على طول شارع الجمهورية بمركز ومدينة أوسيم والإلتزام بخطوط التنظيم وذلك استعدادًا لرصف شارع الجمهورية-الطريق الرئيسي لمدينة أوسيم، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة أوسيم.

 

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