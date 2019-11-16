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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتح شارع فى منطقة أرض اللواء بالعجوزة بعد إغلاقه لعدة سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وفى السياق بدات المحافظة فى أعمال رفع الأرصفة المتهالكة وإزالة جميع المعوقات والتعديات على طول شارع الجمهورية بمركز ومدينة أوسيم والإلتزام بخطوط التنظيم وذلك استعدادًا لرصف شارع الجمهورية-الطريق الرئيسي لمدينة أوسيم، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة أوسيم.
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