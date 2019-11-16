جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم "دورى التاريخ الإسلامى" لتجسيد المواد الدراسية فى أنشطة طلابية

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شهدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تجربة غير مسبوقة استهدفت فى المقام الأول تجسيد المواد الدراسية وتقديمها للطلاب بشكل مبسط من خلال تنظيم أنشطة طلابية متنوعة، حيث تم افتتاح "دورى التاريخ الإسلامي" الذى يقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وهو قائم على فكرة غير تقليدية وتتمثل أهميته فى أنه يقام لأول مرة فى الجامعات المصرية.
صرحت الدكتورة أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى، بأن دورى التاريخ الإسلامى يقام كنشاط لمادة تاريخ مصر الإسلامية التى يتم تدريسها فى قسم الإرشاد السياحى بكلية الآثار والإرشاد السياحى ويقوم بتدريسها الدكتور إبراهيم العسال.
وأضافت، أن اليوم الأول فى هذا الدورى شهد مباراة بين فريق "الفاطميين" وفريق "الأمويين" وذلك فى الدور ربع النهائى من البطولة، وقد انتهت المباراة بفوز الفاطميين 66/64 ليتأهل الفاطميون إلى الدور نصف النهائي.
ومن المقرر استكمال مباريات الدور ربع النهائى من هذا الدورى بمباراة "العباسيين" مع "المماليك" يوم الأربعاء المقبل ومباراة الأيوبيين والعثمانيين 27 الشهر الحالى. ومن المقرر أن يتأهل الفرق الثلاث الفائزة إلى الدور قبل النهائى، وسيتم إجراء القرعة عقب انتهاء مباريات الدور ربع النهائي.
وفى سياق تعظيم أهمية هذا النشاط بالنسبة للطلاب، تقرر أن يكون الحضور مقتصرا على طلاب الإرشاد السياحى فى الفرق المختلفة ومن خريجى السنوات السابقة أيضاً.
الدكتورة أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى
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