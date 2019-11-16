شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقى مسئول المنظمة العالمية للملكية الفكرية لشرح بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى، سيلفى فوربن نائب المدير العام لقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشرين جريس المسؤول الإدارى الأول بنفس القطاع.

وتناول اللقاء شرح للمبادرة الرئاسية لبنك المعرفة المصرى ودوره فى نشر المعرفة ودعم التعليم والبحث العلمى مجاناً لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

وأشادت سيلفى بالمبادرة الرئاسية لبنك المعرفة ودورها الرائد فى حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم من الدولة على مستوى الجمهورية متمنية أن يتم تعميم التجربة على المستويين الإقليمى والدولي.