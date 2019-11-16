أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من الأرصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من الأرصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 11 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الإسماعيلية 17 28

السويس 18 26

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 18 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

أبو رماد 21 28

حلايب 22 26

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رأس حدربة 22 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة 18 30

الرياض 16 28

المنامة 23 26

أبوظبى 20 29

الدوحة 24 27

الكويت 15 26

دمشق 08 18

بيروت 20 24

عمان 10 18

القدس 13 19

غزة 18 24

بغداد 10 26

مسقط 21 28

صنعاء 07 23

الخرطوم 23 37

طرابلس 13 28

تونس 10 21

الجزائر 09 13

الرباط 06 16

نواكشوط 22 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 20

أسطنبول 13 21

إسلام آباد 12 20

نيودلهى 16 27

جاكرتا 24 34

بكين 05 10

كوالالمبور 24 33

طوكيو 08 18

أثينا 13 21

روما 12 17

باريس 02 06

مدريد 03 11

برلين 04 10

لندن 04 08

مونتريال -13 01

موسكو 02 05

نيويورك 01 09

واشنطن 01 10