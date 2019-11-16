أخبار مصر | وزير الري: هذا ما تلتزم به مصر في مفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الري: هذا ما تلتزم به مصر في مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، في كلمته بأعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى، إن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات.

وشدد الوزير المصري، على أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على إلتزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.

وأصدرت الحكومة المصرية بيانا، أعلنت فيه بدء المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة، ضمن الاتفاق الذي وصلت إليه الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية السيد وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، أنه تم بحث العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة فى قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد على ان بناء المقترح المصرى تم على اساس المبادئ والاسس التى سبق وتم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.