شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تقدم مساعدات لمتضرري السيول في حلايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر تقديم المساعدات لأهالي مدينة حلايب من المضارين من السيول، حيث تم تسليم عدد ١٠٥٠ بطانية و٤٧٥ لحاف وعدد من المراتب، بالإضافة إلى عدد من المساعدات المقدمة من العديد من الجمعيات الأهلية والخيرية لأهالي المدينة.

وزارت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، المنطقة، يرافقها عدد من مسؤولي المحافظ، للوقوف على الوضع على الطبيعة.

وشهدت مدينة حلايب سقوط أمطار غزيرة وسيول تسببت في تدمير مئات المنازل الخشبية.