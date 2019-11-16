شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يدعم حملة تبرعات لإنشاء أول مستشفى تخصصي ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان والممثل والنجم أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية دعم حملة «كلنا رهن الإشارة» لجمع التبرعات من أجل مستشفى بنها الجامعي وبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد بالعاصمة معلنا إنضمامه للحملة؟

وقال حلمي عبر «تويتر»: «فخور باللي بيحصل في مستشفي بنها الجامعي والتبرعات اللي بسببها قدرنا ننفذ جزء من الحلم.. فاضل على الحلم خطوه ..اتبرعوا لبناء مستشفي بنها الجامعي».

Advertisements

ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من جمهور حلمي وابناء مدينة بنها الذين اكدوا مشاركتهم وإنضمامهم للفنان وابناء العاصمة لتحقيق حلم مستشفي بنها الجامعي التخصصي على غرار المستشفيات الكبري

كانت جامعة بنها قد اطلقت حملة «كلنا رهن الإشارة» أكبر حملة دعائية لدعم ستشفياتها الجامعية من خلال إعلان تليفزيوني للدعوة للتبرع للمستشفي على مستشفي 99999 بجميع فروع البنك الأهلي لتحسين الخدمة بالمستشفي ومواجهة العجز الصارخ في ميزانية الخدمات بها في الوقت الذي تعد فيه المستشفي هي الملاذ الوحيد الأمن لمرضى القليوبية كلهم دون استثناء برغم كل العقبات بل ومحافظات الجوار في الشرقية والغربية والمنوفية حيث ان المستشفي لا تتلقى دعما أو تمويلا من الحكومه بل يتم الانفاق عليها من ميزانية الجامعه وباتت المصروفات اكبر بكثير جدا من ان تتحملها الجامعه نتيجة الزيادة الماهولة في أعداد المرضى الذين يترددون يوميا على المستشفى والي بلغ عددهم وفق إحصائيات إدارة المستشفي متوسط 1200 غلي 1600 مريض يوميا

الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انه جري تشكيل لجنة لتنمية الموارد بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الاسبق واحد خبرات جامعة بنها والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور هاني ضاحي وزير النقل الاسبق ونقيب المهندسين والدكتور احمد يوسف استاذ النساء والتوليد ومنسق اللجنة بهدف تنمية المستشفي الحالي ودعم التخصصي الجديد والمزمع بدء العمل في أنشائه خلال الفترة المقبلة بهدف توفير موارد للأرتقاء بالخدمة الصحية