شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان لو ضاعت".. خطوات مهمة لاستخراج بدل فاقد لوثيقة الزواج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين عن الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج "قسيمة الزواج" بدل فاقد، و"الخليج 365" يوضح الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج بدل فاقد لوثيقة الزواج حال فقدانها. أولاً: استخراج بدل فاقد لوثيقة الزواج من الأحوال المدنية أولاً: استخراج بدل فاقد لوثيقة الزواج من الأحوال المدنية 1- يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى للتقدم بكافة الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة. 2- شراء النماذج والطلبات الخاصة بتقديم الطلب. 3- ملء البيانات المدونة فى النموذج. 4- صورة ضوئية لوثيقة الزواج إن أمكن. 5- استيفاء جميع الأوراق المطلوبة التى ترفق مع الطلب. 6- تقديم جميع هذه الأوراق إلى الموظف المختص. ثانياً: استخراج وثيقة زواج بدل فاقد إلكترونيا Advertisements خصصت الحكومة المصرية من خلال بوابتها الإلكترونية خدمة استخراج "قسيمة زواج بدل فاقد"، حيث يجرى ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج، وملء البيانات التالية. 1- اسم مقدم الطلب. 2- الرقم القومى. 3- الرقم البريدى. 4- اسم الأم، البريد الإلكترونى. 5- تليفون المنزل، تليفون العمل. 6- التليفون المحمول. 7- رقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة.

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