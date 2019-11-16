6 خطوات يجب اتباعها لتوصيل الكهرباء لمنزلك.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم، الخطوات التى يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية وهى كالأتى:أولا.. المستندات المطلوبة:



2- صورة ترخيص المباني مع الرسومات المعمارية.

3- إيصال سداد مقابل المعاينة.ثانيا المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية: 1- موافقة الجهة الإدارية المختصة علي توصيل التيار الكهربائي للمنشأة السكنية.2- صورة ترخيص المباني مع الرسومات المعمارية.3- إيصال سداد مقابل المعاينة.ثانيا المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية: يتم استيفاء المستندات التالية أو صورة طبق الأصل وذلك طبقا لما يتطلبه تنفيذ المشروع:

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشىء لأصله.

3- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

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