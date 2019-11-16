شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 19 26شبين الكوم 18 26طنطا 18 26دمنهور 18 26الإسكندرية 19 26بلطيم 20 25مطروح 17 25السلوم 16 24سيوة 11 24بورسعيد 21 25دمياط 20 26الزقازيق 19 27الإسماعيلية 17 28السويس 18 26العريش 16 26رفح 15 26رأس سدر 19 26نخل 11 25نويبع 22 26طابا 19 25كاترين 09 20الطور 21 28شرم الشيخ 22 29الغردقة 21 28مرسى علم 21 28الفيوم 18 26بنى سويف 18 26المنيا 15 26أسيوط 16 27سوهاج 16 28قنا 17 31الأقصر 18 28أسوان 19 29أبوسمبل 18 28الوادى الجديد 18 27شلاتين 21 28أبو رماد 21 28حلايب 22 26رأس حدربة 22 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة 18 30

الرياض 16 28

المنامة 23 26

أبوظبى 20 29

الدوحة 24 27

الكويت 15 26

دمشق 08 18

بيروت 20 24

عمان 10 18

القدس 13 19

غزة 18 24

بغداد 10 26

مسقط 21 28

صنعاء 07 23

الخرطوم 23 37

طرابلس 13 28

تونس 10 21

الجزائر 09 13

الرباط 06 16

نواكشوط 22 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 20

أسطنبول 13 21

إسلام آباد 12 20

نيودلهى 16 27

جاكرتا 24 34

بكين 05 10

كوالالمبور 24 33

طوكيو 08 18

أثينا 13 21

روما 12 17

باريس 02 06

مدريد 03 11

برلين 04 10

لندن 04 08

مونتريال -13 01

موسكو 02 05

نيويورك 01 09

واشنطن 01 10