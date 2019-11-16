شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية سعودية لزيادة الصادرات الزراعية للمملكة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوفد السعودى سيزور مزارع البصل ومحطات التعبئة والإطلاع على منظومة الحجر الزراعى المصرى فى الرقابة على المنتج المصدر، والتعرف على الاشتراطات الفنية لتصدير البصل، وبحث زيادة الصادرات الزراعية مستقبليا للمملكة.
كان الحجر الزراعى المصرى، اعتمد عدة شروط لتصدير البصل الطازج المصرى إلى المملكة العربية السعودية، منها الالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة طبقا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفنى رقم (15) والذى يوضح الشروط اللازم توافرها فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.
ومن بين الاشتراطات إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة، على أن يتم سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقا لقواعد سحب العينات.
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