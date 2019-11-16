في صحف القاهرة: محادثات السيسي وميركل والغارات الإسرائيلية على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت عددا من القضايا، كان على رأسها الاتصال الذي تلقاه أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية والقضاء على الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية ومواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن والحد من التدخلات الخارجية التي تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد، خلال اتصال هاتفى تلقاه أمس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن إرادة الشعب الليبى الشقيق يجب أن تتحقق لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في ربوعها.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة: إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية حيث أكدت المستشارة الألمانية حرصها على الاطلاع على رؤية السيسى حول تطورات القضية الليبية.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن مصر والإمارات أشادتا بحجم التبادل التجاري بينهما الذي حقق ارتفاعا تاريخيا ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار العام الماضي.وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين.

وأعربا فى بيان مشترك حول الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات عن ارتياحهما للتقدم المحرز فى اجتماعات واشنطن الوزارية الأخيرة حول أزمة سد النهضة . مؤكدين اهمية التوصل الى اتفاق يؤمن حقوق دول حوض النيل ويتفادى احداث اى ضرر بمصالحها المائية.

وذكرت (الأهرام) أن المجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف اعتمد مساء أمس التقرير المصرى وذلك خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس الوفد المصرى أن تقرير مصر حول حقوق الإنسان نال اشادة وتقدير معظم الوفود المشاركة في جلسة مناقشة الملف المصري، موضحا أن التقرير المصرى قام على منهجية واحدة وهى رصد ما تم إنجازه بالفعل.

وأشار إلى مواصلة مصر الاهتمام بجميع الحقوق سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية دون انتقاص اى من هذه الحقوق، معربا عن تقدير مصر وأعضاء الوفد للمجلس الدولى ومجموعة دول الترويكا وسكرتارية المجلس على التفاعل الايجابى مع الدول الأعضاء والذي يدل على إلمامه بدور مصر فى تعزيز مسيرة حقوق الانسان فى مختلف المجالات.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه وفي انتهاك واضح لاتفاق الهدنة ، شنت مقاتلات الاحتلال الاسرائيلى أمس 14 غارة على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة وهو ما وضع اتفاق الهدنة مع الفصائل الفلسطينية أمام اختبار صعب.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية شنت أمس 9 غارات على موقع تابع للحركة فى مدينة خان يونس و5 غارات على رفح بجنوب القطاع بزعم أنها جاءت ردا على إطلاق عدة قذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.

Advertisements

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية بحضور وزيرة السياحة ووزير الإسكان وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية ، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرض الخطة على المجلس الأعلي للتخطيط لاعتمادها وبدء التنفيذ.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة واستثمار الإمكانات والمقومات السياحية وتميزها النسبى من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسى والاقتصادى مع الوضع فى الاعتبار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.. كما تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية واقتصار دور الدولة ممثلة فى الهيئة فى التخطيط والإشراف على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص.

وأشارت (الجمهورية) إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا عامى 2020 – 2021 للمرة الثالثة على التوالى منذ إنشاء اللجنة عام 1979 وذلك بعد انتخابات شارك فيها أكثر من 50 دولة افريقية شملت المناطق الافريقية الخمس شمال أفريقيا ، شرق أفريقيا ، غرب أفريقيا ، وسط أفريقيا ، جنوب أفريقيا لتشكيل هيئة المكتب بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين ممثلين عن المناطق الأفريقية الخمس.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد أن حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية رادعة وتمثل هذه الحقوق مقصدا مقدسا من مقاصد الإسلام ومبررا من مبررات الشرائع الأهلية ومنها تقديم الأم المسيحية أو اليهودية فى حضانة طفلها على الأب المسلم في حال الانفصال أو الطلاق وكذلك حق الطفل على أبيه فى ان يختار له اسما حسنا لا يعرضه للسخرية والاستهزاء أو يضطره الى الانطواء أو التوحد.

وأوضح الإمام الأكبر فى الكلمة الرئيسية له باليوم الثانى من مؤتمر قمة الأديان تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل فى العالم الرقمي" والذي تقام فعالياته بالمقر الرئيسى للاكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان أن دوافع تحمله مشقة السفر للمشاركة فى هذا المؤتمر هى المخاوف المرعبة تجاه الأطفال الذين باتوا يعانون الاضطراب الشديد خاصة ممن هم دون الـ 18 وهو ما ينذر بفجوة عميقة بينهم وبين الآباء والأمهات والقائمين على الأسر سواء فى التفكير والتوقعات . لافتا إلى أنه لاحظ ميل الأطفال الى العزلة واللامبالاة والكسل والخمول وبوادر عنف وعداء محتمل وغير ذلك مما ينذر بامراض نفسية واجتماعية تتربص باطفالنا بسبب استحواذ الهواتف الذكية.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا أمس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية في مقدمتها الوضع فى ليبيا، وأكدت المستشارة ميركل حرصها على الاطلاع على رؤية الرئيس السيسى حول تطورات القضية الليبية فى ضوء الدور المصرى المحورى المقدر فى المنطقة وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل فى استعادة اركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وانهاء فوضى انتشار الجماعات الاجرامية والميليشيات الإرهابية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية أكد أن اجمالى الاستثمارات الحالية لمشروعات الهيئة يزيد على 228 مليار جنيه توفر حوالى 751 فرصة عمل، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لاستعراض خطة الهيئة، وكلف مدبولى بسرعة عرض الخطة على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى اجتماعه المقبل لاعتمادها وبدء تنفيذها.

وذكرت الصحيفة أن وزارة التخطيط أطلقت برنامج الإصلاح وقيادة التغيير بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات ، وأوضحت الوزارة ان البرنامج يهدف الى رفع كفاءة العاملين بالادارات الوسطى بالوزارات وتنمية قدراتهم وامدادهم بالمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بشكل احترافى ومهنى فى كافة الاعمال المالية والادارية.

وأكدت أن هيئة السكك الحديدية وقعت مع شركة بروجريس ريل لوكو موتيف الأمريكية عقدا لتصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 اخرى واجراء عمرات لـ 41 جرارا وإضافة لعقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 عاما يبلغ اجمالى الصفقة 466.3 مليون دولار ويتم توريد الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا وإنهاء تحديث الجرارات خلال 30 شهرا.