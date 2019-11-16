أخبار مصر | برلماني يفتح مقره الانتخابي أمام موظفي التموين لإنهاء مصالح المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يفتح مقره الانتخابي أمام موظفي التموين لإنهاء مصالح المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، إنه تخفيفا على أهالي الأميرية، ولحين الإنتهاء من تجهيز مكتب تموين الأميرية النموذجي الذى حصلنا على كافة الموافقات به، ونتابع خطوات تنفيذه يوميًا، سوف يؤدي موظفين إدارة تموين الأميرية كافة الخدمات للمواطنين من المقر الرسمي للنائب بميدان الأميرية، بجوار موقف الأتوبيسات، وذلك بعد الحصول علي الموافقة بذلك.

وأضاف "عبدالغني": سبق لموظفي التموين استخدام مقرنا لأكثر من شهرين أثناء تسجيل المواليد، بجانب أن المكتب مجهز تمامًا لاستقبال المواطنين، وسهل الوصول إليه، ومعلوم لدى جميع مواطنين منطقة الأميرية، وذلك تسهيلا عليهم، وتخفيفا للضغط أيضا على مكتب تموين الزيتون، لافتا إلى أنه يسعى بكل قوة مع وزارتي التموين والإنتاج الحربي لإسراع من تطوير مكتب الزيتون أيضا، وإدراجة في خطة التطوير ليصبح مكتب نموذجي لخدمة أهالي الزيتون.

وأشار النائب البرلماني إلى أن فريق العمل لديه سيكون متواجد لمساعدة المترددين على المكتب من أهالى الأميرية، حتى انتهاء مصالحهم بكل سهولة ويسر.