أخبار مصر | برلماني يفتح مقره الانتخابي أمام موظفي التموين لإنهاء مصالح المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يفتح مقره الانتخابي أمام موظفي التموين لإنهاء مصالح المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "عبدالغني": سبق لموظفي التموين استخدام مقرنا لأكثر من شهرين أثناء تسجيل المواليد، بجانب أن المكتب مجهز تمامًا لاستقبال المواطنين، وسهل الوصول إليه، ومعلوم لدى جميع مواطنين منطقة الأميرية، وذلك تسهيلا عليهم، وتخفيفا للضغط أيضا على مكتب تموين الزيتون، لافتا إلى أنه يسعى بكل قوة مع وزارتي التموين والإنتاج الحربي لإسراع من تطوير مكتب الزيتون أيضا، وإدراجة في خطة التطوير ليصبح مكتب نموذجي لخدمة أهالي الزيتون.
وأشار النائب البرلماني إلى أن فريق العمل لديه سيكون متواجد لمساعدة المترددين على المكتب من أهالى الأميرية، حتى انتهاء مصالحهم بكل سهولة ويسر.