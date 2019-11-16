أخبار مصر | رسالة مهمة من الحكومة لأولياء الأمور بشأن "مجانية التعليم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مهمة من الحكومة لأولياء الأمور بشأن "مجانية التعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الشائعات التي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وزعمت إلغاء مجانية التعليم في المدارس الحكومية بشكل تدريجي.

ونفت الوزارة في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحكومة المصرية للرد على الشائعات التي أثيرت مؤخرا، هذه الشائعة، مشددة على أنه لا أساس لها من الصحة.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذا "غير صحيح، ونؤكد أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم باعتباره حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ونشدد على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء".

كما نفى المركز الإعلامي عدد آخر من الشائعات، ومنها انتشار حشرات ناقبة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية، مشددا على أن مصر خالية تماما من كافة الحشرات الوبائية، وأن وزارة الصحة جاهزة ولديها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم من الحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.