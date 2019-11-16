أخبار مصر | تعرف على حقيقة بناء أسوار من "الفولاذ" حول العاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة بناء أسوار من "الفولاذ" حول العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حقيقة الشائعات التي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وزعمت بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة.

ونفت الشركة في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحكومة المصرية للرد على الشائعات التي أثيرت مؤخرا، هذه الشائعة، مشددة على أنه لا أساس لها من الصحة.

وقالت الشركة في بيانها إن هذا "غير صحيح، ونؤكد أن العاصمة الجديدة تعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول، وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة شرائح المجتمع دون أي حواجز أو أسوار".

كما نفى المركز الإعلامي عدد من الشائعات الأخرى، ومن بينها ما تردد من شائعات عن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، حيث أكدت وزارة الصحة أن جميع الأدوية المتداولة فيها صالحة وآمنة تماما، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، موضحة أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة.