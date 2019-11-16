أخبار مصر | "الصحة" توجه 4 رسائل مهمة للمواطنين.. أولها لمرضى السكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" توجه 4 رسائل مهمة للمواطنين.. أولها لمرضى السكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدد من المعلومات المهمة، ونفت عدد من الشائعات التي ترددت بين المواطنين خلال الأيام الماضية.

شائعة تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية

ونفت وزارة الصحة، ما تردد من شائعات عن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، مؤكدة أن جميع الأدوية المتداولة فيها صالحة وآمنة تماما، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، موضحة أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة.

شائعة زيادة سنوات تكليف الأطباء

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كما نفت الوزارة ما تردد عن زيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف، مشددة على أن مدة التكليف القانونية للأطباء كما هي ولم تتغير في نظام التكليف الجديد الذي يهدف إلى توفير فرص تدريب طبي ومهني تتناسب مع تخصص كل طبيب.

شائعة انتشار حشرات ناقلة للأمراض

في السياق، نفت الوزارة شائعات انتشار حشرات ناقبة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية، مشددة على أن مصر خالية تماما من كافة الحشرات الوبائية، وأن الوزارة جاهزة ولديها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم من الحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.

شائعة تلوث وحدات الدم

وأيضا نفت الوزارة شائعات دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات إلى البلاد، مؤكدة أن جميع وحدات الدم صالحة وآمنة وتخضع لرقابة صارمة عند دخول البلاد.