شكرا لقرائتكم خبر عن «الجسر العربي» تؤجل إبحار أولى الرحلات بالعبارة بين الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة عن تأجيلها موعد انطلاق أولى رحلات العبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحي الغردقة- شرم الشيخ والذي كان محدد له غدا السبت 16 من نوفمبر الجاري لأول رحلة.

وأضافت ااشركة في بيان لها أنه سيتم اعلان موعد لاحق لإبحار أول رحلة وذلك لاتمام بعض الاستعدادات والتجهيزات.

وأكد عدد من العاملين بالقطاع السياحي والنقل البحري ان سبب تأجيل انطلاق اول رحلة هو عدم الجدوي الاقتصادية للتشغيل واحجام الركاب وشركات السياحة عن الحجز بسبب لائحة اسعار التذاكر التي اعلنتها شركة الجسر العربي بانها مرتفعة مقارنه باسعار تذاكر الطيران بين الغردقة وشرم الشيخ والتي تباع ٧١٠ جنيها فقط

واشار بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين إلى أن الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها ويجب إلا تزيد عن ٤٠٠ جنيها فقط للفرد المصري و٥٠٠ جنيها للسيارة

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وحذر أبوطالب ان هذة الاسعار ستسبب في احجام الركاب عن استخدام هذا الخط الملاحي وسيتوقف بعد عدد قليل من الرحلات لعدم وجود ركاب عليه

كان المركب السريع «كوين نفرتيتي» قد وصل إلى ميناء الغردقة، لتشغيله على الخط الملاحي المنتظم والجديد بين شرم الشيخ والغردقة ضمن جهود وزارة النقل ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر والهيئة العامة لموانى البحر الاحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى

يذكر ان العبارة كوين نفرتيتى هي احدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربى وجنسيتها اردنية وهي بطول 82 متر، عرض 16 متر، غاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة وتحتوى على 580 مقعدا وتتسع لـ 130 سيارة و6 باصات وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها واماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية

وكشفت الشركة عن أسعار التذاكر وهي 700 جنيه للذهاب، و1100 جنيه للذهاب والعودة بالنسبة للمصريين، في حين تبلغ قيمة تذكرة اتجاه واحد للأجانب 70 دولارا، و110 دولارات للاتجاهين، فيما يبلغ سعر تذكرة السيارة الملاكي، 1100 جنيه اتجاه واحد، و2000 جنيه للاتجاهين وكانت شركة الجسر العربي للملاحة.

و من المقرر ان تقوم العبارة برحلات منتظمة اسبوعيا لتنشيط السياحة بشكل ايجابى بين المدن السياحية حيث ان هناك عددا كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة والاقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا انه من الممكن عن طريق الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ اختصار المسافة.