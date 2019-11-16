59% من القراء يتوقعون تزايد الاستثمارات فى مصر بعد تخفيض أسعار الفائدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد الاستثمارات فى مصر بعد تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة، توقع غالبية القراء تزايد الاستثمارات فى مصر بعد تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة Advertisements وتوقع 59% من القراء تزايد الاستثمارات فى مصر بعد تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة، بينما استبعد 41% من القراء تزايد الاستثمارات فى مصر بعد تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة



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