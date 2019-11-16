شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.