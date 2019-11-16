شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين تبدأ تحصيل الاشتراكات المتأخرة والغرامات استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ياسين، الأمين العام لنقابة التجاريين، إن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الجارى، فى تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، مشيرا إلى أنه سيتم شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتبارا من الأول من ديسمبر، وذلك تمهيدا لتنقية جداول العضوية.

وأوضح ياسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن ذلك تميهدا لإجراء الانتخابات المقرر لها فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد لتعديلات اللائحة الداخلية للنقابة والتى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، لافتا إلى أنه سيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.