شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القديس كيرلس للروم تستضيف رفات القديسة تريزا.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك الاثنين الـ18 من نوفمبر الجارى رفات القديسة تريزا الطفل يسوع التى تزور مصر حاليا إذ تفتح الكنيسة أبواب الزيارة من العاشرة والنصف صباحا وحتى السابعة مساء ويترأس الأب رفيق جريش كاهن الكنيسة صلوات القداس الإلهى صباحا.

ووفقًا لسيرتها المدونة فى الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا أو "تيريزا الطفل يسوع"، ولدت فى يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 فى ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ"وردة المسيح الصغيرة وولدت فى مدينة الينسون الفرنسية وترهبت فى الدير فى عمر خمسة عشر عامًا، وتميزت رهبنتها بالطهاره الفائقة والوداعة.

ودون الأب يؤانس لحظى، سيرة القديسة تريزا، قائلا: "فى ليلة عيد الميلاد عام 1886 وهى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـى حياتهـا حسب قولهـا ممـا دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولـة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع".

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وأضاف لحظى، "وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور، ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد أسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها"، فذهبت مع والدها الى مدينة روما لــمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولي بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله.