شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ترخيص الأطباء كل 5 سنوات.. أهم 6 معلومات عن تعديلات "مزاولة مهنة الطب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصدار القانون رقم 153 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، يستعرض ”الخليج 365”، أهم 6 معلومات حول التعديلات التى تم إجرائها على مواد القانون.

1- يرخص بمزاولة مهنة الطب لمن درس بكلية الطب خمس سنوات + عامين تدريب إجبارى أو ست سنوات دراسة + سنة تدريب إجبارى.

2- يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب لأول مرة اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة، والذى تعقده هيئة التدريب الإلزامى للأطباء سواء فترة الدراسة أو بعدها.

3- يتم وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان، من خلال لجنة تضم وزير الصحة، وممثلين من الوزارة، ووزارة التعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.

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4- يتم إعادة الترخيص كل 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، طبقا لشروط وضوابط يحددها وزير الصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية.

5- يبدأ تطبيق تجديد تراخيص مزاولة المهنة، كل 5 سنوات، اعتبارا من خريجى ديسمبر 2019.

6- يمنح المتدرب خلال فترة التدريب الإجبارى، مكافأة تدريب شهرية تعادل 80%، من أجر الطبيب المقيم.