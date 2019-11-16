شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء مياه "مصر والسودان وإثيوبيا" يواصلون اليوم اجتماعاتهم حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتناقش الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.

يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

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يذكر أنه تم وضع خارطة طريق فى واشنطن بعقد اربع اجتماعات للجان الفنية لإعطاء الفرصة للجان الفنية لمواصلة اجتماعاتها اعتبارا من 15 نوفمبر في أديس أبابا، وحتى 15 يناير المقبل، بحيث اذا تم التوصل إلى اتفاق كان بها، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 15 يناير، يتم رفع الأمر لرؤساء الدول، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق، أو يتم طلب تدخل من وسطاء".

الجدير بالذكر أن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشينكان قد أصدر بيانا مشتركا عقب اجتماع واشنطن، وأشار إلى أن الوزراء سوف يحضرون اجتماعات أخرى فى واشنطن يومي 9 ديسمبر، و13 يناير لتقييم مدى التقدم الذى حققوه في مفاوضاتهم.