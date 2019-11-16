حدث ليلا| تفاصيل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا.. وأمطار ورياح في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

شهدت ليلة الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الري تصدر بيانا تفصيليا بشأن جولة مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا (صور)

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا تفصيليًا الجمعة، بشأن جولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي استضافتها أديس أبابا برعاية أمريكية.

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الآثار تكشف عن نتائج المرحلة الأولى من الدراسات على مومياوات خبيئة العساسيف

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن أخر تطورات الدراسات العلمية ونتائج المرحلة الأولي من الدراسات التي تقوم بها الوزارة حاليا مع فريق علمي متخصص على مومياوات خبيئة العساسيف والبالغ عددها ٣٠ تابوتا، للتعرف علي ما تحويه هذه المومياوات من أسرار.

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شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار مصحوبة بموجة برد ورياح

تعرضت محافظة شمال سيناء، الليلة لسقوط أمطار غزيرة ومفاجئة مصحوبة بموجة برد ورياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى تجمع كميات من المياه فى الشوارع وعلى الطرق.

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مستشار "الوزراء" ينشر صورًا جديدة من الحي السكني بالعاصمة الإدارية: "سنبهر العالم"

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا جديدة من الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة.

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رئيس جهاز تنمية الوراق: نشتري الفدان من الأهالي بـ6 ملايين جنيه (حوار)

قال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، إن الجزيرة ملتقى لـ3 محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وتصل مساحة المنطقة السكنية فيها إلى 1516 فدانًا، فيما تصل المساحة المملوكة للأهالي إلى 1260 فدانًا، مضيفًا أن باقي المساحة أملاك دولة.

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عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

قال الوزير عمر مروان رئيس وفد مصر المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان، إن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة، شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل الدول الأعضاء، ما يدل على الإلمام بما تم من جهود وإنجازات في سبيل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

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خاص| الزراعة تكشف تفاصيل مشروع الاستزراع السمكي التكاملي

كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التفاصيل الكاملة لمشروع الاستزراع السمكي التكاملي الذي يتم تنفيذه بطريقة "الاستزراع المكثف".

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السلطات التركية تعلن إبعاد 6416 سوريًا من اسطنبول

ذكر مكتب عمدة اسطنبول أن بلاده أبعدت أكثر من 6000 مهاجر سوري أقاموا في اسطنبول إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى بتركيا منذ أوائل يوليو 2019.

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رئيس الوزراء التونسي المُكلَّف: سيتم تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة

أكد رئيس الحكومة التونسية المُكلَّف، الحبيب الجملي، أن الحكومة القادمة ستكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة، وسيتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

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لماذا وبَخ أعضاء بالكونجرس الأمريكي أردوغان خلال زيارته لواشنطن؟

خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ يومين، إلى الولايات المتحدة، هاجم أعضاء بارزين من الكونجرس الأمريكي أردوغان، بسبب عدوانه على الشمال السوري.

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العراق .. مقتل متظاهر وإصابة أخر بانفجار قرب ساحة التحرير ببغداد

أفاد شهود عيان أن عبوة صوتية انفجرت أسفل سيارة مدنية قرب ساحة التحرير وسط بغداد مساء الجمعة أوقعت قتيلا وأصابت آخر.

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دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان يفشلون في الاتفاق على موازنة 2020

فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء الجمعة.

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بوليفيا تأمر الدبوماسيين الفنزويليين بمغادرة أراضيها

أمرت الحكومة الانتقالية في بوليفيا كل الدبوماسيين الفنزويليين بمغادرة أراضيها بسبب تدخلهم المزعوم في شؤون داخلية.

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