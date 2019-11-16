محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): يسلم اليوم السبت، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين. ومن المرتقب، أن يتم تسليم السيارات في الثانية عشر ظهر اليوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. التموين تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.