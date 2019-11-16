أخبار مصر | "الجيزة" تعلن الحرب على تجار العلم.. غلق وتشميع 5 مراكز تعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تعلن الحرب على تجار العلم.. غلق وتشميع 5 مراكز تعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المهندس

تيسير عبدالفتاح،

شنرئيس حي جنوب الجيزة حملة على العديد من مراكز الدروس الخصوصية التي ليس لديها تراخيص.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة مراكز الدروس الخصوصية أول بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير المرخصين.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس حي جنوب الجيزة، عن غلق وتشميع عدد خمس مراكز تعليمية بمنطقة ربيع الجيزة.

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أكد المهندس تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، أن الحملات مستمرة على المراكز التعليمية بناء على تعليمات محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم الفني.

وشدد رئيس حي جنوب الجيزة، على ضرورة التصدي لتجار العلم في المراكز الخصوصية، وعدم استغلال أولياء الأمور على حساب ابنائهم.

وكشف "عبدالفتاح" عن المراكز التي تم غلقها وهي: "سنتر نوبل"، "سنتر سلسبيل"، "سنتر التوحيد"، "سنتر الخطيب"، و"سنتر سمارت"، كما تم رفع جميع محتوياتهم ومصادرتها بمخازن الحي.

