أخبار مصر | "سباق المتحف".. طريقة وزارة الآثار الجديدة لجذب الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سباق المتحف".. طريقة وزارة الآثار الجديدة لجذب الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعيًا من وزارة الآثار لزيادة تفاعل زوار المتحف المصري مع معروضاته الأثرية، تم تطبيق برنامج تعليمي خاص يعرف باسم "سباق المتحف"؛ والمستخدم في العديد من المتاحف العالمية، بهدف ربط زوار المتاحف من الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية بمقتنيات المعرض عن طريق حل مجموعة من الألغاز المرتبطة بالمسار المقترح لقصة المعرض.

وقد تم إعداد سباق "المتحف المصري التفاعلي" في شكل كتيب باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على سلسلة من المهمات للعثور على إجابات مخفية في قاعة العرض، يتعين على المتسابق إيجاد حلول لها من خلال قصة المعرض والمقتنيات. وقد تضمن الكتيب أيضا بعض الألغاز، والمهام الإبداعية مثل الرسم والتلوين، وغيرها من الأنشطة الممتعة لربط الزائر بشكل عام والأطفال بشكل خاص بقصة المعرض وموضوعاته.

وافتتح وزير الآثار، الجمعة، معرض "التعليم في مصر القديمة"، والذي يأتي تماشياً مع إعلان الحكومة المصرية بتكريس عام 2019 ليكون عام التعليم، وذلك تأكيد على دور التعليم كأحد أعمدة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل.

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ويكشف المعرض مجموعة فريدة من أكثر من 70 قطعة أثرية تعرض لأول مرة ومازال بعضها يستخدم حتى الآن ولو بطرق مختلفة بعض الشيء.

يبرز المعرض دور التعليم فى بناء الحضارات بتسليط الضوء على العملية التعليمية كركيزة اساسية ونقطة انطلاق رئيسية في حياة الأمم والأفراد. كما يوضح أهمية العلوم التطبيقية في مصر القديمة كالرياضيات والفلك والهندسة وإسهاماتها في تشكيل الحضارة المصرية بشكل عام وتأثيرها على الحضارات الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الموضوعات الفرعية مثل التقويم، والوقت، والقياسات، والحسابات، وطبيعة عمل الكاتب المصري الذي كان له دور وثيق الصلة بعلم الرياضيات والحساب.

ويستهدف المعرض فئات عمرية مختلفة من المجتمع المصري و الزائر الأجنبي.