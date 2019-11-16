أخبار مصر | "العناني" يكشف مفاجأة عن تكلفة احتفالات وزارة الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يكشف مفاجأة عن تكلفة احتفالات وزارة الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن فعاليات الوزارة المتتالية سواء اليوم في المتحف المصري بالتحرير بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عام على افتتاحه، أو قبل ذلك من فعالية تحت سفح الهرم، وفي قلعة صلاح الدين ومتحف المنيل على هامش مؤتمر المصريات، لم تكلف الوزارة جنيهًا واحدًا.

احتفالية بمناسبة مرور 117 سنة

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية مرور 117 عاما على افتتاح المتحف، حيث قال وزير الآثار إن المتحف افتتح للمرة الأولى في 15 نوفمبر 1902، والمقامة بحديقة المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح العناني أن وزارة الآثار تتعاون مع القطاع الخاص والذي يدعم تلك الفعاليات من الألف إلى الياء وتحت إشراف الوزارة، وهو ما يجعل الفعالية تظهر بشكل يليق بآثار مصر وفي نفس الوقت لا يرهق موازنة الوزارة.

وأشار العناني إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لا يقتصر مع الفعاليات فقط بل يمتد لإدارة وإنشاء الأماكن التي لها علاقة مباشرة بالآثار، فمثلًا متحف الغردقة، المبنى والتجهيزات بدعم من القطاع الخاص، وتحت الإشراف الكامل وإدارة وزارة الأثار، كذلك إدارة منطقة الأهرامات بعد تطويرها ستكون بدعم كامل من القطاع وتحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار حسب لوائحها وقوانينها.

فنانون وسفراء يشاركون في حضور الحفل

وشهد الحفل وزير الأثار الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات المعروف، والفنانة يسرا، والفنانة هالة صدقي، والفنانة منال سلامة، وسفير جورجيا، وسفير المجر، وأحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، والدكتور جلال السعيد. محافظ القاهرة الأسبق، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية آثار القاهرة، والدكتورة علا العجيزي عميد كلية أثار القاهرة الأسبق، السفير بدر عبد العاطي، السفير السعودي، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تفاصيل المشروع

وتطوير المتحف المصري في التحرير، انطلق منذ عام، وهو مشروعًا يمتد على مدار ثلاث سنوات بتمويل يصل إلى 3 مليون و100 ألف يورو يهدف إلى تطوير المتحف المصري من خلال تعاون فريد بين وزارة الآثار والاتحاد الأوروبي في مجال علم المتاحف.

والمشروع يعمل على مساعدة الشركاء في التعاون لتحقيق التميز وتعزيز وحفظ الثقافة والتراث الثقافي، وتوسيع الحدود الفكرية من خلال التعاون الدولي مما يسهم في تقوية المجتمع المدني.

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ولمدة 36 شهرًا، سيقدم تحالفًا من المتاحف الأوروبية وهم بالتحديد: المتحف المصري بتورينو، ومتحف اللوفر بفرنسا، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار، المساعدة للمتحف المصري فيما يتعلق بمناطق العرض الجديدة الهامة وتخطيط رؤية استراتيجية جديدة (خطة رئيسية) للمستقبل".

وسيضيف كل من تلك المتاحف خبرة معينة ومهارات في المشروع، ما يضمن استفادة المتحف المصري بالقاهرة من أفضل وأحدث الممارسات في علم المتاحف على المستوى العالمي.

وسيقدم هذا المشروع أيضا المشورة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة لعرض المجموعات الأثرية والمعارض، بالإضافة إلى المساعدة في أن تعترف منظمة اليونيسكو بالمتحف المصري بالقاهرة باعتباره موقعا للتراث العالمي.

كما ستركز الإجراءات على إعادة تنظيم طريقة العرض في صالات المدخل في الطابق الأرضي، وصياغة الخطة الرئيسية للمتحف، وعرض كنوز مقابر تانيس الملكية.

تاريخ أثري كبير

وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في مصر -في بيان سابق- "لدى مصر تاريخ أثري على مدار آلاف السنوات يحمل ثقافة فريدة ألهمت العالم. فنحن نشعر بالفخر كوننا حظينا بفرصة لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أوروبا ومصر في مجال علم المصريات وعلم المتاحف وإدارة التراث الثقافي."

وقال إن تحالفًا من المتاحف الأوروبية سيعمل مع زملائهم المصريين لخلق رؤية استراتيجية للمتحف المصري بالقاهرة وسوف يتناولوا إدارة مجموعات الآثار وحفظها، وإشراك الجمهور، والبرمجة العامة والاتصالات، وتوليد الدخل، وإدارة المرافق.

فوائد المشروع

كما سلط السفير سوركوش الضوء على فوائد المشروع، لافتا إلى أن الرؤية الإستراتيجية للمتحف المصري بالقاهرة ستسهم في تحسين خبرة الزوار عن المكان، وجذب مزيد من الزوار المحليين وعلى مستوى العالم، وزيادة الأثر الاقتصادي للمتحف.

ومن المتوقع أيضا أن يستمد من المشروع فائدة اقتصادية من تنفيذ وزارة الآثار برامج توليد الدخل، كما أن أحد المخرجات الهامة للمشروع تتمثل في زيادة واضحة في القدرات الإدارية والفنية للمتحف المصري بالقاهرة، وسينتج عن ذلك أيضا تأثير ذو مدى طويل ومستدام لما يتخطى المتحف من خلال تدريب موظفي وزارة الآثار للقيام بمشاريع أخرى متعلقة بتطوير المتاحف في مصر، هذا المشروع الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات هو المرحلة الأولى لمشروع كبير يتضمن تحديثات كبيرة في المتحف المصري.