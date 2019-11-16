شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 معلومات عن طاحونة المندرة الأثرية بعد تعرضها للخطر وبدء الترميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الآثار بالإسكندرية عن بدء أعمال حماية الطاحونة الأثرية بالمندرة، وبدأت الإدارة برئاسة محمد متولى، فى أعمال درء خطورة عاجلة لطاحونة المندرة الأثرية، وذلك تحت الإشراف الأثرى لمفتشى آثار شرق الإسكندرية، وذلك بغرض الحفاظ على الطاحونة الأثرية.



وأوضح محمد متولى، أن أعمال درء الخطورة تتضمن ما يستدعى التثبيت من الأحجار المكونة لبدن الطاحونة حتى تستقر فى مكانها لحين البدء فى خطة الترميم الشامل.

وهناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية:

1 - تقع الطاحونة الأثرية بمنطقة المندرة البحرية.

2 - تاريخ بناء تلك الطاحونة يرجع إلى عام 1807.

3 - أصدر محمد على باشا أوامر ببناء عدد من الطواحين تعمل بالرياح لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصرى وكان من ضمنها طاحونة المندرة.

4 - تم صدور قرار تسجيل الطاحونة كموقع أثرى بقرار رقم 113 لسنة 1967.

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5 - تم صدور قرار بتحديد حرم الأثر رقم 426 لسنة 2009 ، و تعمل إدارة الآثار على تنفيذ هذا القانون وإزالة التعديات من حرم الأثر.

6 - جسم الطاحونة أسطوانى الشكل مبنى من الحجر الجيرى يعلوه طاقية خشبية على شكل مخروطى وبه منافذ للتهوية.

7 - المروحة الخاصة بالطاحونة تتكون من 8 ريشة وتصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائرى.

8 - يوجد بالطاحونة من الداخل سلم حلزونى ملتحم بجدار الطاحونة يؤدى إلى غرفة علوية أرضيتها من الخشب وبها أدوات الطحن.

9 - جرى نقل بعض القطع الأثرية من داخل الطاحونة وهى جزأين غير مكتملين من قرصى الرحاة وقاعدة عامود الحجر.

10 - ترمم حاليًا الطاحونة بمشروع عاجل لوضعها على الخريطة السياحية بالإسكندرية.