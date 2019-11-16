10 معلومات عن عقود السكة الحديد لتصنيع وصيانة 141 جرارا مع شركة أمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن التعاقدات التى وقعتها هيئة السكة الحديد مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) فى إطار تحديث أسطول جرارات وقطارات السكة الحديد. ١- العقود تشمل تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا. ٢- العقود تشمل إعادة تأهيل وتحديث 50 جرارا متهالكا ضمن أسطول الهيئة الحالى. ٣- تشمل إجراء عمرات جسيمة لـ 41 جرار حالى. ٤- تكلفة العقود 466.3 مليون دولار. ٥- سيتم توريد الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد. Advertisements ٦- سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل وتحديث الـ 50 جرارا خلال 30 شهرًا. ٧- سيتم إجراء العمرات للجرارات المتعاقد عليها لإجراء عمرات جسيمة لها قبل 30 يونيو المقبل. ٨- التعاقدات تشمل عقد صيانة ملحق للجرارات ال 141 وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 عاما. ٩- تمويل جزء من تكلفة هذه العقود من موارد الهيئة وقيمته 27 مليون دولار والباقى قروض ميسرة. ١٠- الهدف من هذه التعاقد تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة.

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