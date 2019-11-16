شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تواريخ ارتبطت بمحاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال مدير أمن الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 11 متهمًا بينهم عدد من قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالقضية منها:

1 ـ "24 مارس 2018"، المتهمون يضعون عبوة مفخخة داخل سيارة فى طريق مرور موكب اللواء مصطفى النمر بشارع المعسكر الرومانى.

2 ـ "20 مارس 2019"، إحالة 11 متهمًا وعلى رأسهم الهارب يحيى موسى إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

3 ــ "18 مايو 2019" الاستئناف تحدد جلسة 11 يونيو 2019 ، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

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4 ـ "4 أغسطس 2019"، المحكمة تعرض أحراز تضم فيديوهات للمتهم معتز مصطفى يعترف بوضع العبوة الناسفة داخل سيارة فى طريق مرور مدير الأمن.

5 ـ "15 سبتمبر 2019"، الجنايات تستمع لأقوال مجرى التحريات فى الدعوى.

6 ــ "15 أكتوبر 2019"، المحكمة تستمع لأقوال صاحب المعرض الذى اشترى من المتهم معتز السيارة المستخدمة فى العملية.

7 ــ "13 نوفمبر 2019"، المحكمة تستمع لـ6 من شهود النفى طلبهم دفاع المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، القتل العمد لاثنين، والشروع فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.