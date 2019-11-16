شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "صحة المرأة" اليوم فى 36 منشأة صحية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن حملة مبادرة صحة المرأة بالإسماعيلية، ستنطلق بداية من اليوم السبت، ضمن محافظات المرحلة الثانية التى تضم "القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر ، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس، وبنى سويف، والمنوفية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات له، أن الخدمة تقدم فى 36 منشأة صحية على مستوى المحافظة وتهدف المبادرة إلى دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأشار السقعان، إلى أن الحملة تستهدف السيدات من سن 18 إلى ما فوق الـ35 عامًا بالتوعية والفحص الشامل بالوحدات الصحية وليس فى سيارات متنقلة، حفاظًا على خصوصية السيدات.

وتابع وكيل صحة الإسماعيلية، أنه جرى الانتهاء من تجهيز المستشفيات لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتى تحول للفحص المتقدم، كذلك تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من 18 عامًا والاطمئنان على حالتهن الصحية والتوعية بالفحص الذاتى للثدى، مشيرًا إلى تنفيذ المبادرة بمشاركة فرق مدربة تتولى الفحص فى الوحدات الصحية جميعها من السيدات فقط على مستوى الطبيبات والتمريض وفنيات المعامل.