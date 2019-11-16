شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع ديمقراطى عن شاهدة فى جلسة عزل ترامب.. وأعضاء يصفون شهادتها بـ"المدمرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع عدد من النواب الديمقراطيين عن السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التى أدلت بشهادتها منذ قليل فى جلسة عزل ترامب داخل الكونجرس الأمريكى ، مؤكدين أن الجلسة "مدمرة" لإدارة ترامب.

وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن ، يرى الديمقراطيون الذين استمعوا إلى شهادة السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أن قصتها وإيصالها وتركيزها على التعطيل الكلي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة كان مهما للغاية.

وقال النائب توم مالينوفسكي، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي إن شهادة اليوم مدمرة إنها صرخة من أجل مساعدة الشعب الأمريكي من نيابة عن وزارة الخارجية وكل موظف حكومي في حكومتنا".

وبالمثل قال النائب عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين إن يوفانوفيتش "شاهد مدمر لحكومة ترامب وجولياني وحكومة الظل الخلفية. تبدو الإدارة خارجة عن القانون".

وخلال الجلسة ، توجه آدم تشيف رئيس لجنة استخبارات مجلس النواب بالشكر إلى الشاهدة يوفانوفيتش ، مشيراً إلى أن تغريدة ترامب التى تزامنت مع شهادتها والتى هاجمها خلالها يمكن اعتبارها "إرهاب للشهود".

وقال شيف مخاطبا السفيرة السابقة : "لقد أظهرت الشجاعة للتقدم اليوم والشهادة. على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية قد شجعك على عدم القيام به الا ان الرئيس ترامب قام بالقاء التهديدات ضدك، ما هو التأثير ذلك على الشهود الاخرين"

Advertisements

وأجابت يوفانوفيتش: "إنه أمر مخيف للغاية".

وفى شهادتها ، هاجمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدي أوكرانيا ماري يوفانوفيتش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال جلسة العزل ، مؤكدة أن قرار إقالتها "اثر على سفراء اخرين "، وهو الأمر الذى رد عليه ترامب بتغريدة على تويتر قال خلالها "فى كل مكان ذهبت ماري يوفانوفيتش كانت سيئة".

ورداً على سؤال من ممثل الديمقراطيين فى الكونجرس دان جولدمان حول ما اذا كانت رأت رئيس يزيل سفير بدون سبب ، أو بناء على مزاعم بأن وزارة الخارجية اتهمتها هي بالكذب، اجابت السفير السابقة يوفانوفيتش أنها لم تسمع فى حياتها عن موقف مماثل.

وفى بداية شهادتها ، تحدثت السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، فى شهادتها بجلسة عزل ترامب فى الكونجرس، المنعقدة حالياً، عن أهمية الدعم الأمني الأمريكي لأوكرانيا قائلة إن أمريكا تري الامكانيات في أوكرانيا بينما تري روسيا الخطر ، مشيرة الى هناك مواقف وقناعات مشتركة بين اوكرانيا والولايات المتحدة، تستوجب الحفاظ عليها.