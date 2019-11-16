شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكر.. التأمين الصحى الشامل يصرف أقلام الأنسولين للمرضى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رضوى إمام مدير وحدة التوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، يعتبر يوم 14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكر، وتم عمل مبادرة لفحص مرضى السكر، ودعوة الجمهور للتوجه لمستشفى الزهور ببور سعيد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء لفحصهم مجانا.

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وتابعت رضوى إمام خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، تم أخذ عينات عشوائية للسكر من المواطنين والكشف على قاع العين وصرف أقلام الأنسولين مجانا من الشركات الراعية والداعمة للمبادرة.