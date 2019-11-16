شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مرورية لتتبع حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك لجان مرورية من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف "الشناوى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لجان تتبع حالات التعديات على الأراضى الزراعية بالمخالفة تتم على مدار اليوم، ويتم تحويل جميع مخالفات التعديات لجهات التحقيق، مشير إلى أن هدف اللجان أيضا للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد أى مخالفات، والإزالة على نفقة المتعدى، موضحا أن هناك تكليفات إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.