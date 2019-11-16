الزراعة: لجان بيطرية متخصصة لعمل قوافل علاجية مجانية للماشية

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وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، أن القوافل العلاجية لمعهد بحوث التناسليات تشمل نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.
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