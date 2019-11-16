شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان بيطرية متخصصة لعمل قوافل علاجية مجانية للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة، ممثلة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بحوث صحة الحيوان، وبحوث الأمصال واللقاحات، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والهيئة العامة للطب البيطرى، ومديريات الطب البيطرى، وصندوق التأمين على الماشية، تكثيف لجانها البيطرية المتخصصة بعمل قوافل بيطرية علاجية بالمجان للماشية، الممولة من برنامج التنمية الزراعية.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، أن القوافل العلاجية لمعهد بحوث التناسليات تشمل نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.