أخبار مصر | 4 مناطق تسقط عليها الأمطار اليوم السبت.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مناطق تسقط عليها الأمطار اليوم السبت.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا، بشأن طقس اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

وحذرت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا شمالاً ، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، لافتة إلى أنه يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على عدة مناطق، وهي: السواحل الغربية، الوجه البحري، القاهرة وسيناء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

ولفتت إلى أن حالة الموج في البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج، بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما حالة الموج في البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.

وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد كالأتي:

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 11 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الاسماعيلية 17 28

السويس 18 26

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 19 26

Advertisements

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 18 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26