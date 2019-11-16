شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة زوسر في شبرا تحصد المراكز الخمسة الأولى في بطولة القليوبية لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت مدرسة زوسر برنسز بإددارة شرق شبرا الخيمة التعليمية 5 مراكز متقدمة في بطولة ألعاب القوى للمرحله الابتدائية بنات على مستوى محافظه القليوبية، والتى أقيمت على ملاعب استاد بنها الرياضى برعاية الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسعيد ندا، مدير عام إدارة شرق شبرا، وتحت إشراف الكابتن حنان الشحات، موجه عام التربية الرياضية بالقليوبية، ويحيي الدسوقي، مدير الشؤون التنفيذية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.

وقال خليفة عطية مديرعام مدارس زوسر، ان المدرسة حققت 5 مدارس متقدمة في البطولة حيث حصلت الطالبة رونزي كرم عبدالسلام على المركز الأول في الرمح والطالبة رضوي ياسر عرفات على المركز الثاني في الرمح والطالبة روان عصام محمد على المركز الثالث في الرمح والطالبتين چاسمن محمد محمود ولين محمد عبدالعزيز على المركزين الخامس والسادس 600 متر

مشيرا إلى انه تم تشكيل فريق للأشراف على الفريق الطلابي مكون من كلا الكابتن محاسن صبري والكابتن نسمة صلاح الدين والمنسق الاعلامي سارة الحسيني وانه سيتم تكريم الطلاب الفائزين تقديرا لما حققوه من انجاز للمدرسة .

موجها الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ولعاطف سلامة وكيل المديرية والدكتور اشرف سرج مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وسعيد ندا مدير عام ادارة شرق شبرا على دعمهم للطلاب المبدعين والفائقين وجهودهم المبذولة في الأرتقاء بالعملية التعليمية .