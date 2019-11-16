شكرا لقرائتكم خبر عن عقود بـ2 مليار جنيه لتدعيم شبكات نقل الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صباح مشالى، رئيس شركة نقل الكهرباء، توقيع عقود مع عدد من الشركات بهدف تطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى المحافظات، وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين، وذلك بقيمة 2 مليار جنيه. وأوضحت «صباح»، فى تصريحات، أمس، أنه تم توقيع عقدين بقيمة 9 ملايين و920 ألف دولار لتصنيع وتوريد 4 آلاف طن موصلات سبيكة ألومنيوم لإحلال موصلات خطوط هوائية بالخطة العاجلة لصيف 2019- 2020، حيث تم توقيع العقد الأول مع شركة Transrail Lighting Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم، وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 كيلوفولت و220 كيلوفولت بالمناطق التابعة للشركة.

وكشفت أن التكلفة الإجمالية للعقد الأول تبلغ حوالى 4.5 مليون دولار، يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من اعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 كيلوفولت وجهد 220 كيلوفولت، وبمدة توريد تصل إلى حوالى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

وأكدت «صباح» أنه تم توقيع العقد الثانى مع شركة Apar Industries Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم، وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 كيلوفولت وجهد 220 كيلوفولت بالخطة العاجلة بالمناطق التابعة للشركة.