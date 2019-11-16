شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكلفين بشمال سيناء يجتازون دورة مدير عام في مركز إعداد القادة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتاز 3 مكلفين بوظائف المدير العام في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء البرنامج التدريبى لدورة مدير عام الذي عقد في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالقاهرة خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضى حتى أمس 14 نوفمبر الجارى، وذلك تمهيدا لتسكينهم على الوظائف المكلفين بها، وهم كل من: حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، محمد السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وحنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم .

وقد تقدم عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء بالتهنئة لهم لاجتيازهم البرنامج التدريبى لدورة المدير العام.

مما يذكر أنه سبق صدور قرارات من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكليفهم للقيام بأعمالهم لحين تسكينهم على الدرجات المرقين عليها وفقا للقانون.