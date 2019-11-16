شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يعلن إعادة إعمار المساكن المنكوبة بسبب السيول بحلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن ب البحر الأحمر، الجمعة، عن تولي الحزب إعادة إعمار المساكن المنكوبة بمدينتي حلايب وشلاتين، بسبب السيول والأمطار التي تعرضت لها المنطقة خلال الأيام الماضية، كما أعلن الحزب عن توفير كل المواد الضرورية للأهالي خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على مذكرة تقدم بها مسؤولو حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر.

وأشار بيان صادر عن أمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، إلى أنه في ظل متابعة حزب مستقبل وطن لما تشهده مدينتي حلايب والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، من تغيرات مناخية طارئة متمثلة في أمطار شديدة وسيول، أدت إلى تدمير بعض المنشآت والمنازل، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الحزب، وايمانا بضرورة العمل على مساعدة ومساندة الدولة المصرية في شتي الظروف في هذة المرحلة الحرجة والتي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من اجل مصر، تعلن الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، العمل على إعادة إعمار المساكن المنكوبة بمدينة حلايب والمناطق المتضررة من السيول، وتوفير المواد الضرورية للأهالي خلال الايام القليلة القادمة.